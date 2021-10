x

x

SARONNO – Grande preoccupazione per la studentessa investita mentre tornava a casa da scuola.

E’ stata ricoverata all’ospedale Niguarda la vittima di una grave caduta da cavallo.

Le foto di un saronnese all’interno dell’ex Cantoni tra vecchi capannoni e macerie.

Bocedi rilancia all’appello al sindaco Airoldi:”Faccia qualcosa per la sicurezza”.

Obiettivo Saronno in Regione per portare le firme dei saronnesi per l’ospedale.

Tari, la scadenza è il prossimo 16 ottobre e le bollette stanno arrivando.

Ciocchina countdown per la civica benemerenza.