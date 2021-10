x

SARONNO – E’ entrato nel supermercato U2 in via Prealpi ma ben presto si è sentito confuso e non è riuscito più a capire cosa stesse succedendo e soprattutto come tornare a casa.

E’ la disavventura capitata mercoledì nel tardo pomeriggio ad un 85enne saronnese residente nel quartiere al confine con Rovello Porro. Ritrovandosi all’improvviso in uno stato confusionale l’uomo ha finito per vagare tra gli scaffali e le corsie del punto vendita. Il personale si è ben presto accorto della sua difficoltà ed ha chiesto l’intervento della polizia locale.

Una pattuglia è arrivata sul posto in pochi minuti, erano circa le 17,30. Ha cercato di calmare l’anziano e poi con calma è risalita alla sua identità, all’indirizzo e ai recapiti del figlio. Gli agenti hanno quindi accompagnato l’anziano a casa affidandolo al figlio che si è subito recato a casa dell’85enne per prestagli aiuto.

Tutto si è così risolto rapidamente senza particolari conseguenze per l’anziano.