LAZZATE – Show cooking con lo chef Daniele Scanziani, I Maltrainscena e presentazione del “Pan del Volta”… e con Alessandro Volta: l’evento si è tenuto nei giorni scorsi in centro a Lazzate, richiamando l’attenzione e la curiosità di molti cittadini, anche provenienti dal circondario.

Con la ripresa delle attività dopo il forzato stop nelle fasi più acute della pandemia per il coronavirus, il paese di Lazzate è davvero in prima linea, con molti eventi. Che, ovviamente, si svolgono con la massima attenzione ad evitare nuovi contagi e nel pieno rispetto delle norme anti-covid predisposte dalle autorità sanitarie e regionali.

L’iniziativa in piazza si è svolta nel contesto della due giorni “aspettando” il ritorno della Sagra della Patata del 2022. Ci sono stati anche laboratori di cucina per i piccoli e, appunto, la presentazione di un nuovo dolce lazzatese: il Pan del volta. Ovviamente, chi si è recato a Lazzate c’è andato anche per comprare le patate, direttamente dagli agricoltori locali.

(foto: un momento dello “spettacolo” di show cooking in piazza a Lazzate con lo chef Daniene Scanziani)

08102021