MISINTO / CESANO MADERNO – Incidente stradale oggi a Misinto, è accaduto alle 12.30 in via dei Guasti a Misinto: nel tamponamento fra due autovetture una pensionata di 77 anni ha avuto bisogno di cure mediche, sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed una pattuglia della polizia locale di Misinto, oltre ad una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha trasportato la paziente, non in gravi condizioni, all’ospedle di Saronno.

Oggi a Cesano Maderno in via Battisti incidente stradale: un pedone è stato investito da una automobile. Si tratta di una donna di 75 anni, che è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Crocer rossa ed è stata medicata sul posto, infatti non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale in servizio sul territorio)