SARONNO / GERENZANO / ORIGGIO – Incidente con il monopattino oggi alle 10.20 in via I maggio a Saronno: un ragazzo di 23 anni è stato soccorso da polizia locale e ambulanza della Croce rossa ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi contusioni.

Scontro auto-moto oggi a Gerenzano: è successo sull’ex statale Varesina, in quel tratto di via Clerici, alle 14.45 nei pressi della intersezione con via Petrarca. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno poi affiancata anche dall’auto-infermieristica. Il paziente, di 62 anni, è stato infine trasportato all’ospedale saornnese, non è apparso in gravi condizioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

A Origgio oggi alle 9.30 in strada Stavazza una caduta dalla bicicletta da parte di un pensionato di 81 anni, che è stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno accorsa assieme ad una ambulanza della Croce rossa saronnese, che ha quindi provveduto al trasporto del ferito, che ha riportato comunque solo lievi contusioni, all’ospedale saronnese, per essere medicato.

