SARONNO – Doppio appuntamento con “Puliamo il mondo”, l’evento di Ambiente Saronno Odv, associazione del circolo Legambiente. Domani, domenica 9 ottobre 2021, i volontari di Ambiente Saronno Odv invitano la cittadinanza in due punti di raccolta: alle 15 in via Amendola, quartiere Matteotti, e alle 14.30 al parco Lura, con ingresso di via don Volpi.

L’obiettivo della giornata è semplice e sostenibile: pulire la città dai rifiuti abbandonati, non solo per una città più pulita ma anche per sensibilizzare al rispetto del pianeta.

Invitati all’evento sono i cittadini di tutte le età, che, muniti di guanti ad uso personale portati da casa, si aggireranno per le vie di Saronno e per il parco Lura, raccogliendo i rifiuti abbandonati. Ambiente Saronno Odv garantisce, inoltre, il rispetto totale delle normative anti contagio, prestando attenzione al distanziamento sociale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione tramite mandando una mail all’indirizzo [email protected] o telefonicamente chiamando Davide al 3441940010.

(in foto: una passata edizione di Puliamo il mondo con i bambini del quartiere Matteotti)

08102021