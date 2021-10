x

SARONNO – Lunedì 18 ottobre a Saronno apre Ufo, nuovo spazio per i ragazzi delle superiori.

L’apertura sarà anticipata da 4 repliche dello spettacolo Inferno quante oscurità occorre traversare per diventare luminosi, performance di teatro di figura nata dal primo laboratorio organizzato dalla nuova realtà saronnese (per prenotazioni contattare [email protected] ).

Dal 18 ottobre, lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, le nuove sale di viale Santuario 21 saranno aperte ai ragazzi dai 14 ai 19 anni in cerca di un posto dove studiare insieme, c’è una sala per lo studio silenzioso, una per lo studio ad alta voce, o che desiderano mettersi in gioco con una esperienza.

Le Esperienze sono percorsi di durata diversa che hanno come obiettivo la creazione di qualcosa di inedito e completamente affidato ai ragazzi: uno spettacolo teatrale, un magazine, la sonorizzazione di un film; sono laboratori gratuiti e certificabili come Pcto dalle scuole.

“Non sono corsi, perché hanno come obiettivo il lavoro d’insieme, e non l’acquisizione di una capacità specifica, il fine è raggiungere un risultato concreto, professionale e spendibile nella realtà”, spiega lo staff Ufo.

L’altro settore in cui Ufo lancerà nuove proposte è quello delle Occasioni: incontri tra i ragazzi e maestri della cultura, della scienza, dello sport, del pensiero.

Lo scorso anno, durante la didattica a distanza di marzo, Ufo ha già fatto le prove generali: ha proposto tre “immersioni dantesche”, da seguire online, con altrettanti scrittori, come Andrea Tarabbia, Davide Rondoni e Daniele Mencarelli, raccogliendo l’adesione di ben 3000 studenti delle scuole di Saronno, Busto Arsizio, Milano, Varese.

