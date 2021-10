x

SARONNO – Non solo i sottopassaggi, i cortile privati e i negozi il maxi temporale di martedì mattina ha messo ko anche il palazzo comunale di piazza Repubblica.

L’edificio, nato come centro commerciale e trasformato negli anni nella casa dell’Amministrazione, fa ormai i conti con i segni del tempo. Martedì la situazione è stata particolarmente critica con l’acqua piovana che ha invaso alcuni uffici come quelli alla cultura al piano terra o quelli della zona dell’ufficio Verde al primo piano.

Situazione critica anche per scale con l’acqua che “correva” tra i gradini. Per lo stesso motivo, perchè l’acqua li aveva invasi, sono stati anche bloccati gli ascensori (che portano al primo piano e al tetto dove si trova il parcheggio dei dipendenti). Superato il maltempo si è in attesa di un intervento di manutenzione che permetta di farli ripartire in sicurezza.

Durante il temporale pozze d’acqua e secchi per evitarle sono comparsi in diversi punti del palazzo comunale nelle ore successive tutto è stato asciugato e ripuliro dal personale.

