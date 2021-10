x

SARONNO – La carenza di parcheggi torna ad essere un problema prioritario in città. Con il ritorno della vita cittadina a pieno regime si ripresentano anche i problemi legati alla sosta.

Negli ultimi anni gli stalli sono decisamente diminuiti (complici alcuni cantieri, l’allargamento di alcuni posti auto e i dehors all’aperto creati da bar e ristoranti) con il risultato che la caccia al parcheggio è diventata sempre più complessa con un sempre maggior ricorso alla sosta selvaggia da parte degli automobilisti. E’ il caso del parcheggio di piazza Repubblica dove in alcune fasce orarie il parcheggio fuori dagli spazi è una prassi consolidata.

Il riferimento, ad esempio, va alle auto lasciate in sosta nella fascia centrale della porzione di parcheggio regolato con disco orario. Il risultato è che le auto che devono percorrere il parcheggio restano “incastrate” senza riuscire a fare la curva per immettersi nella corsia “di ritorno”. E’ quello che è successo ieri mattina quando la polizia locale è dovuta intervenire per un’auto in sosta che impediva il passaggio delle altre vetture creando un tappo che, complice il senso unico con cui si percorre l’area di sosta, di fatto impediva l’uscita delle vetture. Gli agenti hanno chiuso l’area di sosta a nuovi utenti, hanno chiamato il carroattrezzi per rimuovere l’auto in divieto alla cui proprietaria è stata comminata anche una sanzione.

