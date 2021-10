x

SARONNO – Terza giornata del campionato di basket maschile di C-Gold che sorride alla squadra di Renato Biffi, l’Az Robur Saronno, nell’incontro andato in scena questa sera al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, nella città degli amaretti, contro il Valceresio.

La cronaca – Il margine si apre sin dai primi minuti, nonostante un primo tempo sonnacchioso. Ripresa in ripresa e vantaggio sempre più ampio grazie alla bella partita di Davide Tresso (20 punti) e in generale tantissimi minuti per i giovani. Tutti e 12 del roster a segno, buon segnale. La prossima partita dell’Az Robur Saronno va in scena domenica 17 ottobre alle 18 a Busto Arsizio, occasione per i saronnesi di riconfermare quanto di buono mostrato nella giornata odierna. Un Saronno che molti “addetti ai lavori” indicano come la squadra da battere in questo girone lombaro della C-Gold.

(foto archivio: un precedente incontro del Saronno con Valceresio)

