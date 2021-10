x

SARONNO – Torna oggi il campionato di basket maschile serie C Gold, con i riflettori puntati – in questa terza giornata – su Az Robur Saronno-Valveresio, che si gioca dalle 21 al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. Un test interessante per la formazione saronnese, sia per il valore dell’avversario che, e forse soprattutto, per tornare a saggiare il potenziale del Saronno, dagli addetti ai lavori giudicato come la “corazzata” del torneo, che nel match di debutto aveva letteralmente travolto Opera ma che poi ha perso la seconda partita del campionato, lo scorso fine settimana contro Mortara.

Prova d’appello, dunque, per l’Az Saronno. Il calendario del girone di andata proporrà quindi, domenica 17 ottobre, Busto Arsizio-Az Saronno (alle 18), sabato 23 ottobre Az Saronno-Gazzada, sabato 30 ottobre Varese-Az Saronno, sabato 6 novembre Az Saronno-Milano 3, domenica 14 novembre Nerviano-Az Saronno e sabato 20 novembre Az Saronno-Gallarate.

(foto archivio: azione di gioco del Saronno in un match della scorsa stagione)

