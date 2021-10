x

SARONNO – Coppa Italia, ci siamo, almeno col programma: il comitato calcistico regionale ha infatti definito orari e campi di gioco per le formazioni che hanno avuto accesso ad ottavi e sedicesimo di finale. Un evento che dunque ora si appresta ad entrare nel vivo e che promette tante emozioni per i tifosi.

Nella Coppa Italia d’Eccellenza si è giunti adesso agli ottavi di finale che si giocano mercoledì 13 ottobre Sestese-Varesina, alle 17.30; e poi Rhodense-Ardor Lazzate alle 20.30.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Promozione, sedicesimi di finale, mercoledì 13 ottobre c’è anche il Fbc Saronno, pronto a queta nuova sfida: giocherò in trasferta sul terreno del Morazzone, partita unica alle 21. Mentre l’Universal Solaro, altra squadra locale, giocherà in casa contro il Cinisello, alle 20.30.

Nessun sorteggio, si va avanti seguendo un tabellone “tennistico”, e stavolta giocano in casa le squadre provenienti dai gironi preliminari “dispari”.

(foto archivio: Fbc Saronno in azione di gioco)

09102021