Con i fotoamatori Saronno va a Milano

SARONNO – Partecipano al Milano Fotofestival, alla sua sedicesima edizione, 7 autori del Gruppo Fotoamatori saronnesi. La rassegna annuale organizzata da Aif, Associazione italiana foto & digital imaging, si svolge dal 16 settembre al 31 ottobre, con ben 150 mostre in programma. L’intento è di promuovere la cultura dell’immagine all’interno della città e del territorio limitrofo.

Il Gfas, dopo la propria esposizione al Saronno Fotofestival nelle prime settimane di settembre, contribuisce con “Terzo paesaggio”, visitabile sino al 30 ottobre nella biblioteca d’ateneo della sede principale dell’università Bicocca. L’inaugurazione della mostra è avvenuta il 7 ottobre.

Come i progetti esposti a Saronno, “Terzo paesaggio” è curato da Stefano Natrella, che da anni collabora e dirige il lavoro dei fotoamatori. Sempre in linea con il Saronno Fotofestival, le opere realizzate in una collettiva sono legate ad un concetto espresso in un testo, “Manifesto del Terzo paesaggio” di Gilles Clèment, e mette in risalto le zone abbandonate e dismesse, cercando di far trasparire il lato intimo di tali luoghi. La visita alla mostra o all’inaugurazione va prenotata sul sito Affluence.

(foto archivio: Saronno fotofestival 2021)

