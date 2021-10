x

SARONNO – Ex Cantoni, via il recupero della porzione più grande – da 77 mila metri quadrati – dell’area dismessa: si è iniziato questa settimana, suscitando grande curiosità fra i cittadini, con la demolizione del muro perimetrale. Secondo il progetto, sparirà in via Don Marzorati ed in piazza Saragat, quasi completamente anche lungo via Miola. Ne resteranno solo alcune porzioni in prossimità a dove ci sarà il nuovo parco pubblico, circa metà dell’area diventerà infatti a verde pubblico, che sarà attraversato dalla vecchia via San Dalmazio, scomparsa da tempo dai mappali saronnesi e quindi destinata a rinascere.

Ne parla l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti: “Ci sarà la riproposizione del tracciato dell’antica via San Dalmazio all’interno del parco, e si pensa alla apertura dello stesso parco verso l’asilo di via Don Marzorati”. Si tratta di un work-in-progress, con aggiustamenti e migliorie mano e mano che il cantiere andrà avanti.

Secondo l’accordo fra la proprietà, privata, dell’ex Cantoni ed il Comune nella parte sud nasceranno stabili ad edilizia convenzionata (una settantina di alloggi), e spazi pubblici come centro anziani e centro giovanile, in “mezzo” ci sarà il parco ed a nord edifici residenziali, ad uffici e negozi.

Mentre nella porzione minore dell’ex Cantoni, 15 mila e 700 metri quadrati, sono già ben avviate le opere per la realizzazione di un nuovo supermercato.

09102021