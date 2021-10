x

x

SARONNO – Intossicazione etilica ieri a Saronno: l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è intervenuta alle 15.30 in via San Carlo, nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno sud” all’estrema periferia cittadina, a seguito della segnalazione della presenza di una persona in difficoltà. Si trattava di una donna di 42 anni, che sottoposta alle prime cure si è comunque rapidamente ripresa. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ma è stato l’enesimo episodio di questo genere a verificarsi a Saronno nelle ultime settimane, particolarmente “caldi” sono soprattutto i fine settimana, quando in particolare durante gli orari serali e notturni capita spesso che le autolettighe debbano intervenire per questo genere di problemi. Per fortuna nella maggioranza dei casi, i diretti interessati si sono rapidamente ripresi, anche se in qualche caso si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso e qualche volta anche il ricovero in “osservazione”.

(foto: l’area della stazione ferroviaria di Saronno sud)

09102021