ORIGGIO – Rivoluzione ad una delle “porte d’ingresso” del Saronnese, per tre mesi l’ex provinciale alla periferia di Origgio, via per Lainate, diventa un senso unico. Provvedimento disposto dal comandante della polizia locale, Alfredo Pontiggia, e resosi necessario per consentire il completamente della pista ciclabile che collegherà la periferia origgese alla zona dei centri sportivi. Intervento molto atteso ma a causa della presenza del cantiere, che restringerà notevolmente la carreggiata, non si può fare altro che chiudere la strada in un senso di marcia. La disposizione è entrata in vigore in questi giorni.

Si può andare solo da Saronno verso Lainate e non viceversa, nel tratto compreso fra via Repubblica e via Leonardo Da Vinci. Ovviamente, se il cantiere dovesse “bruciare i tempi” e le opere si concluderanno prima del previsto, il divieto di accesso per chi proviene da Lainate verrà rimosso e sarà ripristinato prima il doppio senso di marcia.

(foto archivio)

09102021