SARONNO – Quando è stato fermato dalla polizia locale di Saronno, che gli ha contestato che il veicolo non fosse assicurato, l’automobilista è letteralmente caduto dalle nuvole. L‘uomo, un sessantenne di Torino, che a Saronno era solo di passaggio, ha esibito tutta la documentazione assicuratica, ma si trattava di documenti falsi. Il torinese non lo sapeva, era stato raggirato “online” e d’altra parte questa circostanza non l’ha messo al riparo dai provvedimento che, per legge, la vigilanza urbana ha dovuto essere ovvero il sequestro del mezzo, una Jeep, che resterà “bloccato” sino a quando il proprietario non si farà emettere una assicurazione “vera”, ed anche una multa molto salata per avere circolato senza copertura assicurativa, dovrà pagare 600 euro.

L’ingresso sul territorio di Saronno della Jeep senza assicurazione era stato, l’altro giorno, rilevato in tempo reale dalle telecamere poste ai varchi della città: la vettura era stata poco dopo intercettata da una pattuglia.

09102021