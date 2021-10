x

x

SARONNO – Si rinnova inserendosi nel calendario di proposte della Saronno bike week l’appuntamento con Bimbimbici, la manifestazione nazionale organizzata ogni anno da Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, sollecitando una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e dare spazio alle persone.

Il programma parte alle 9 in piazza Libertà con la biciclettata che porterà i bimbi e i genitori al Museo delle industrie e del lavoro Saronnese in via Griffanti. Quindi spazio al laboratorio di piccola manutenzione ciclistica a cura di FIAB Saronno Ciclocittà (Iscrizioni al nr. 3311546265 – mail: [email protected]).

Nel pomeriggio dalle 14.30, il Pedale saronnese propone ai ragazzi il percorso a ostacoli (casco obbligatorio) Gimkana in bicicletta nel giardino di Villa Gianetti dove saranno esposti anche disegni sul tema dell’accesso a scuola a cura di FIAB Saronno Ciclocittà.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SARONNO BIKE WEEK