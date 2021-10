x

x

FORLI’ – Sarà il campo Buscherini di Forlì la sede che decreterà la squadra campione d’Italia per la stagione di Serie A1 Softball 2021. Dopo il doppio successo in trasferta nelle prime due gare dell’Italian Softball Series la Poderi dal Nespoli Forlì è ad una sola vittoria dal conquistare quello che sarebbe il quinto scudetto della propria storia; dall’altra parte l’Mkf Bollate è chiamato ad una vera e propria impresa: mai nessuna squadra è stata capace di vincere il titolo dopo aver perso le prime due sfide tra le mura amiche. Le uniche due volte in cui una compagine è stata in grado di ribaltare una serie dallo 0-2 al 3-2 (Lazio 1987, Forlì 2002) aveva completato la rimonta davanti al proprio pubblico.

Programma Italian Softball Series

Sabato 9 ottobre

H 18 (+30’*) Poderi dal Nespoli Forlì – MKF Bollate

Domenica 10 ottobre

H 11* Poderi dal Nespoli Forlì – MKF Bollate

*se necessaria

Classifica: Poderi dal Nespoli Forlì (2 vittorie – 0 sconfitte); Mkf Bollate (0 vittorie – 2 sconfitte).

(foto archivio: Erika Piancastelli, giocatrice-simbolo del Forlì)

09102021