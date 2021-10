x

SARONNO – Consistente il danno subito dai proprietari del bar edicola e tabaccheria di via Larga a Cassina Ferrara, nella periferia nord di Saronno: un cambiamonete e due videoslot, con il relativo contenuto in denaro. Non ancora ben precisata l’entità della refurtiva in monetine, probabilmente in importante quantità.

Il furto si presuppone essere avvenuto prima dell’alba, probabilmente verso le 4.30. Nonostante le strade pressoché deserte, le forze dell’ordine sperano di trovare qualche testimone che possa aver notato qualcosa intorno quell’ora: probabilmente i ladri devono aver usufruito di un furgoncino per caricare le due videoslot in tempi sufficientemente rapidi.

Quando sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri, hanno trovato la serranda divelta ed il vetro rotto, ma come siano stati compiuti questi danni è uno degli elementi sui quali vertono adesso le indagini delle forze dell’ordine ed è stato eseguito un sopralluogo in cerca di tracce ed elementi utili alla inchiesta.

