x

x

SARONNO – Allagamenti del sottopasso di via I maggio, il Comune prova a correre ai ripari ed ha affidato ad una ditta specializzata di Gerenzano il compito di eseguire una ripulitura approfondita dei tombini che si trovano nel tunnel ed in prossimità dello stesso, per fare in modo che l’acqua possa defluire meglio. Proprio nei giorni scorsi, il 5 ottobre, nel corso dell’intenso maltempo mattutino, il sottopassaggio si era allagato per l’ennesima volta, di fatto tagliando in due la rete viaria saronnese, fra centro e periferia, anche perchè si era poi allagato anche il sottopasso di via Milano.

Per consentire l’intervento di pulizia straordinaria in via I maggio la polizia locale ha disposto la chiusura al traffico del tratto di via I maggio fra via Diaz e via Legnanino, dalle 21 di lunedì 11 ottobre alle 5 di martedì 12 ottobre, e dunque per l’intera nottata quando entraranno in azione gli operai della ditta incaricata. Non potranno passare le auto ma l’eventuale passaggio dei pedoni sarà consentito, compatibilmente con i lavori in corso.

09102021