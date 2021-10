Tennis, missione compiuta a Treviglio per il Ct Ceriano

x

CERIANO LAGHETTO – “Con la vittoria di oggi, contro il Tennis Treviglio, i nostri ragazzi dell’under 18 si sono qualificati per giocare la finale regionale”. Ad annunciarlo sono i dirigenti del Ctc, la società tennistica che fa base a Ceriano Laghetto ed al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno.

Sui campi del centro sportivo della cittadina del Bergamasco per il Ct Ceriano sono andati Lorenzo Furia, Andrea Guerra e Gianmarco Vani. “Complimenti anche al capitano della squadra Eugenio Ferrarini. Continuano le soddisfazioni per il nostro circolo, bravi ragazzi, e forza per la finale” così i responsabili del club cerianese.

Per il club molte soddisfazioni, in questa stagione, sia in ambito femminile che maschile, ed anche nelle categorie giovanili, in tutte le classi di età.

(foto di gruppo per la squadra under 18 del Ct Ceriano Saronno in campo oggi a Treviglio per la semifinale regionale di categoria giovanile)

