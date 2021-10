x

COGLIATE – Uniti contro la dislessia! Il Comune di Cogliate ieri sera si è illuminato di turchese, partecipando all’iniziativa internazionale volta a sensibilizzare su questo importante tema.

La giornata è promossa dall’Associazione italiana dislessia.

Dal 4 al 10 ottobre 2021 Aid organizza la sesta edizione della Settimana nazionale della dislessia, in concomitanza con la European dyslexia awareness week, promossa dalla European dyslexia association (Eda).

L’iniziativa prevede oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da 80 sezioni provinciali AID, in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.

Per garantire continuità all’iniziativa nel rispetto delle direttive anticovid, tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021 si terranno in modalità online.

Titolo della manifestazione di quest’anno è “Dsa: un mondo in una mappa”. Quello dei Dsa è un mondo articolato, pieno di sfaccettature da scoprire e valorizzare. Aid è impegnata su questo fronte da oltre 20 anni, realizzando attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, in un’ottica di collaborazione con tutti gli stakeholders in ambito Dsa.

