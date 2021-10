x

SARONNO – L’annuncio è arrivato nella tarda serata come risposta all’assalto avvenuto sabato 9 ottobre nella sede nazionale a Roma, e la risposta della città degli amaretti con la camera del lavoro, storica sede della Cgil in via Maestri del Lavoro, è stata tempestiva.

Oggi all’interno della Casa del Partigiano la sede Cgil è stata aperta per testimoniare il proprio sdegno per quanto accaduto a Roma dall’invasione ai danni. Un’occasione anche per rimarcare il proprio impegno sul territorio per i lavoratori.

Alle 9 appena aperti i battenti erano presenti Giancarlo Ardizzoia segretario della camera del lavoro di Saronno, Davide Maragna eGraziano Tanchis Filtem Varese, Francesco Bazzana dipartimento politiche sociali, Stefano Gallinaro Fiom e Enzo Meloni direttivo Filtem. Presente anche il gruppo La Comune e il delegato della Casa del Partigiano. Ad esprimere solidarietá anche il sindaco Augusto Airoldi.

L’apertura ha riguardato tutte le sedi nazionali comprese quelle della Provincia di Varese da Saronno a Varese passando per Busto Arsizio e Gallarate

“L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista – ha spiegato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini – un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”