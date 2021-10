Calcio 1′ categoria gir. B: Rovellasca ferma la capolista Esperia Lomazzo. Ko la Salus Turate

x

ROVELLASCA – Pari fra Rovellasca 1910 e la capolista Esperia Lomazzo nella 4′ giornata di Prima categoria girone B: era il match clou della domenica, un derby locale nel quale sono andati a segno Di Muro per i padroni di casa e Mauri per gli ospiti. Dunque, buon risultato per la compagine di casa che è riuscita a rallentare la marcia di una formazione che sinora in questa stagione aveva sempre vinto.

Mentre la Salus Turate ha perso in casa 2-0 contro il Portichetto Luisago e resta sola al penultimo posto della graduatoria. Questi gli altri risultati delle partite di oggi, del raggruppamento di Prima categoria del comasco: Albate-Fenegrò 3-2, Ardita Cittadella-Guanzatese 0-1, Monnet Xenia-Menaggio 0-1, Tavernola-Montesolaro 0-5 e Albavilla-Cantù San Paolo 0-1.

Classifica: Esperia Lomazzo 10 punti, Menaggio e Monnet Xenia 9, Guanzatese 8, Cantù San Paolo 7, Albavilla e Ardita 6, Montesolaro e Rovellasca 1910 5 punti, Portichetto Luisago e Albate 4, Fenegrò 3, Salus Turate 2, Tavernola 0.

(foto: Cristian Di Muro, oggi a segno per il Rovellasca 1910)

