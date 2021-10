x

GERENZANO- Il posticipo della quarta giornata del campionato di Seconda Categoria nel Girone I tra la Gerenzanese e la Virtus Calcio Cermenate si è concluso con il risultato di 0 a 2.

Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata con le due squadre che si sono studiate a vicenda senza mai affondare il colpo e, quindi, trovare la rete del vantaggio. E’ nella seconda frazione di gara che il match diviene più acceso con la squadra di mister Bogani che trova il vantaggio dopo pochi minuti dalla ripresa, con la rete di Marazzi. La partita sembra però mettersi in salita per gli ospiti a causa dell’espulsione del subentrato Leoni, ma nonostante la Gerenzanese spinga per trovare la rete del pari, Vatnikaj realizza, in contropiede, il raddoppio che pone fine alla partita.

Prima sconfitta stagionale per la squadra di Mister Pignatiello che rimane ferma a quota 5 punti, scendendo così al nono posto.

Gerenzanese-Virtus Calcio Cermenate 0-2

GERENZANESE: Salvadore, Gambino (23′ s.t. Giannino), Sala (30′ s.t. Donadel), Sponsale (41′ s.t. Zaffaroni), Iacolare (15′ s.t. Anafllouss), Langue, Viola, Boeri, Cattaneo (36′ s.t. Franchi), Quici, Spitaleri. A disp: Girola, Daga, Forliano, Crespi.

All. Pignatiello.

VIRTUS CALCIO CERMENATE: Domina, Parenti (42′ p.t. Artuso), Cattaneo (44′ s.t. Tagliabue), Vatnikaj, Guzzetti, Rusconi, Pozzobon (32′ s.t. Burgio), Visioli, Bozzi, Boccaletti (18′ s.t. Leoni), Marazzi (32′ s.t. Sorze). A disp: Bizzarri, Rasulo, Schifano, Lo Verso.

All. Bogani.

Marcatori: Marazzi (C), Vatnikaj (C)