x

x

ORIGGIO – Dopo le due sconfitte con l’Amor Sportiva in casa e la Legnanese in trasferta, l’Airoldi può finalmente respirare un’aria di vittoria. I primi tre punti per la squadra di casa arrivano dopo una partita giocata a viso aperto con il Legnarello, anch’esso a zero punti dopo tre giornate. La partita si sblocca dopo soli 15 minuti dal fischio d’inizio con il gol di Ilardi. Nel secondo tempo l’Airoldi può chiuderla diverse volte ma spreca due clamorose palle goal. Partita diversa per la squadra ospite che scende in campo con voglia di vincere e giocarsela a viso aperto per trovare i primi tre punti, ma che di fatto attacca poco e non riesce a impegnare nemmeno una volta il portiere avversario. Resta così ultimo in classifica il Legnarello dopo i risultati di questa seconda domenica di ottobre mentre scala in sesta posizione l’Airoldi.

Aldo Falgares

POL AIROLDI – A.S.D. LEGNARELLO SMM 1-0

POL AIROLDI: Bianchi, Colombo, Macchi, Passer, Signo, Duva, Grandini(23’ st Lavazzetti), Pista, Ilardi(9’ st Souaf), Dattolo(25’ pt Butti), Macchi. A disposizione: Iannacchione, Tricarico, De Feudis, Castelli, Valentin, Vavassori. All. Rospetti.

A.S.D LEGNARELLO SMM: Campidoglio, Di Blasi(36’ st Aldizio), Ndreka, Barbui, Lavazza(8’ st Stecchini), Dellacqua, Mallia, Monzani(19’ st Dell’Acqua), Italia, Di Bella, Galli(20’ st Lancellotti). A disposizione: Siragna, Ranghetti, Bianchi. All. Ingrassia.

Marcatori: 15’ pt Ilardi (A).