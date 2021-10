x

CESATE – Tutto facile per il Fbc Saronno nel derby di domenica pomeriggio a Cesate contro l’Universal Solaro? In realtà un testa-coda che per i biancocelesti ha nascosto più insidie di quanto dica il risultato. Subito avanti i saronnesi con Iacovelli, reti in mischia; poi non è successo molto sino al 7′ della ripresa quando l’Universal ha pareggiato grazie ad un rigore conquistato da Bottan. Poi il Saronno con i suoi “big” ha raddrizzaot la gara: gol di Milazzo e poi rete in “slalom” di Ballabio.

Su ilSaronno la cronaca play by play del match, e le interviste al cannoniere saronnese Orazio Iacovelli, ed ai due allenatori, Niccolò Taroni del Fbc Saronno e Antonio Cernivivo dell’Universal Solaro.

Fbc Saronno-Universal Solaro 3-1

FBC SARONNO: Giglio, Bernello, Torriani, Vanzulli; Rudi (44’ st Pieri), Nocciola, Ballabio (42’ st Legnani), Maggiore, Iacovelli (22’ st Ferrari), Milazzo (35’ st Galli), Cannizzaro (19’ st Bonizzi). A disposizione Pastore, Fazzuoli, Spinelli, Pieri, Stevanin. All. Taroni.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Parisi, Quaglia, Franzoni, Cetti, Bottan, Franco (28’ st Capelli), Decarlo, Fioroni, Giglio M. (1’ st Somaini), Di Patria (37’ st Donato). A disposizione Gambino, Baron, Castiglioni, Guastafierro, Baglio, Quaggelle. All. Cernivivo.

Arbitro Malerba di Cinisello Balsamo.



Marcatori: 3’ pt Iacovelli (S), 7’ st Fioroni (U) (rig.), 18’ st Milazzo (S), 28’ st Ballabio (S).

Risultati 4′ giornata: Aurora Cmc-Amici dello sport 2-2. Fbc Saronno-Universal Solaro 3-1, Morazzone-Solese 2-1, Olimpia-Solbiatese 0-3, Union Villa Cassano-Gallarate 0-1, Valle Olona-Accademia Inveruno 2-2, Besnatese-Lentatese 3-2, Meda-Castello Cantù 3-1. Classifica: Solbiatese 12 punti, Fbc Saronno 9, Accademia Inveruno e Besnatese 8, Meda, Morazzone, Olimpia e Castello Cantù 6, Amici dello sport e Aurora Cmc 5, Gallarate, Lentatese e Valle Olona 4, Solese 3, Universal Solaro 2, Union Villa Cassano 1.

(foto: alcune fasi del match)

10102021