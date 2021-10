Calcio Fbc Saronno-Universal Solaro, intervista: bomber Iacovelli e il duo con Milazzo

x

CESATE – Il bomber Orazio Iacovelli ha messo anche la sua firma sul derby vinto 3-1 dal “suo” Fbc Saronno sulla Universal Solaro, 4′ giornata del campionato di Promozione: “Altro gol, bene così anche se nel primo tempo abbiamo fatto fatica. Poi siamo cresciuti nella ripresa e così è arrivata la vittoria che stavamo cercando” ricorda Iacovelli.

Davanti nel Fbc Saronno si è fatto apprezzare l’inedito duo di centravanti Iacovelli-Milazzo, che i tifosi tanto volevano vedere in campo assieme: “Certamente assieme diamo più peso in avanti, per quelle che sono le nostre caratteristiche. Ma sicuramente dobbiamo migliorare. Dobbiamo, in particolare, evitare che si crei troppo spazio fra i reparti” fa notare Iacovelli. Che intanto già pensa all’incontro di mercoledì sera per i sedicesimo di finale di Coppa Italia, in trasferta contro il Morazzone, “vogliamo passare il turno!”

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e le interviste all’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni; ed al tecnico dell’Universal Solaro, Antonio Cernivivo.

