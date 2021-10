Calcio, Fbc Saronno-Universal Solaro, le interviste: mister Taroni e Cernivivo a confronto

x

CESATE – Deluso dal risultato ma non dalla prova dei suoi, alla fine, l’allenatore dell’Universal Solaro, Antonio Cernivivo; contento del risultato ma non della prestazione della sua squadra il mister del Fbc Saronno, Niccolò Taroni. Questi i commenti del dopo derby, oggi pomeriggio allo stadio di via Dante a Cesate dove i saronnesi si erano appena imposti 3-1 sulla formazione solarese, nella quarta giornata del campionato di Promozione.

“E’ arrivata la vittoria ma non abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana – ammette Taroni del Fbc Saronno – Il gol segnato proprio subito ci ha portati ad assumere un atteggiamento sbagliato, abbiamo subito l’1-1 su un episodio. Poi nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di più”.

Mentre l’allenatore ospite, Antonio Cernivivo, elogia i suoi ma ovviamente non è contento dell’epilogo della gara, sotto il profilo del risultato: “Purtroppo il calcio è fatto anche di episodi, che non sono stati a noi favorevoli, questo pomeriggio. Siamo stati bravi in avvio di secondo tempo a recuperarla ma alla fine è giunta la sconfitta, paghiamo un po’ di inesperienza ed alcune assenze pesanti”.

