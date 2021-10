x

x

CARONNO PERTUSELLA – “Valter Galli, concedendoci l’apparentamento, ha fatto un atto di coraggio, riconoscendo al mio gruppo il valore del risultato elettorale ottenuto in campo. Si è dimostrato inclusivo e pronto al confronto. Una scelta di sentita democrazia meritevole della nostra fiducia”.

È il post condiviso stamattina da Antonio Persiano candidato della civica Uniti per Caronno Pertusella e Bariola che annuncia l’apparentamento con la coalizione di centrodestra guidata Valter Galli in vista del ballottaggio del prossimo 16 e 17 ottobre

Persiano al termine della prima tornata in cui ha ottenuto il 16% ha detto di essere pronto al confronto con entrambe le coalizioni (Marco Giudici che ha migliorato il proprio consenso attestandosi intorno al 44,35% (con oltre 2.518 voti) e Valter Galli che ha superato il 39% con più di 2223 voti). Confronto che c’è stato giovedì.

“Per noi era essenziale l’apparentamento per portare avanti il nostro programma – spiega Persiano – abbiamo ottenuto oltre 900 voti siamo la lista con più preferenze per noi è doveroso avere un peso concreto in consiglio comunale. Dall’altra parte su questo aspetto non abbiamo trovato nessuna apertura e questo elemento è stato cruciale per la nostra scelta”.