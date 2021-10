x

SARONNO – Molti tra studenti, ex studenti, colleghi e parenti si sono riuniti nel cortile del liceo Legnani per celebrare il ricordo di Giovanna Giuffrida, professoressa di inglese, e Federica Cosulich, professoressa di italiano e lettere classiche; entrambe prematuramente scomparse in tempi recenti. Presente alla cerimonia, anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò, che ha portato la vicinanza dell’amministrazione alle famiglie.

“Due docenti – così ha ricordato le due donne il preside del liceo, Mario Parabiaghi – che insegnavano materie molto diverse, ma condividevano la dedizione al proprio lavoro: Giovanna Giuffrida era attiva coordinatrice delle attività di teatro, Federica Cosulich si è sempre impegnata nell’orientamento e di supporto agli studenti.”

Fulcro della piccola cerimonia di commemorazione, due targhe in onore delle due docenti collocate ai piedi di due piccoli aceri, poco distante dall’ingresso Scirocco del liceo, dove studenti e professori entrano ogni giorno per iniziare le giornate scolastiche.

“Ricordiamo – ha continuato il dirigente – entrambe con profondo affetto; per gli studenti hanno rappresentato figure importanti, in molti le ritenevano come zie. Ma abbiamo deciso di non affidarci al ricordo labile delle menti, ma di onorarne la memoria in modo più permanente: due alberi, due targhe nel cortile della scuola, così che tutti possano ricordare il grande lavoro che hanno fatto per i ragazzi.”

(In foto: il cortile del liceo durante la cerimonia di commemorazione)

