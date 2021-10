x

x

ORIGGIO – Movimentato episodio nella notte tra venerdì e sabato alle porte di Origgio dove sono dovuti accorrere i carabinieri e un’ambulanza per aiutare un ragazzo rimasto ferito in una lite con alcuni coetanei. Cosa è accaduto esattamente e come si è arrivati alle mani sarà chiarito dai carabinieri che hanno raccolto le testimonianze del presenti subito dopo aver calmato gli animi.

Partiamo dalle certezze. Nel cuore della notte anzi ormai verso il mattino un gruppo di ragazzi si stava concedendo una partella a calcio nel parcheggio in via Per Caronno. Schiamazzi e risate fino a quando per motivi ancora da accertare si è arrivati alle mani. Prima le urla con toni coincitati quindi la chiamata al numero unico per le emergenze con la centrale operativa del 118 che ha fatto convergere sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che ha prestato le prime cure al 19enne trasferendolo poco prima delle 5 all’ospedale di Saronno.

(foto archivio)

10102021