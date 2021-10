x

x

SARONNO – “L’assalto alla sede nazionale della Cgil, il tentativo di raggiungere e assaltare le sedi del Governo della Repubblica e delle istituzioni democratiche ci riporta alla mente momenti bui e tragici della nostra storia, che speravamo superati per sempre. La nostra condanna non può che essere senza appello”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi sulla sua pagina social in merito a quanto accaduto sabato pomeriggio a Roma. Il primo cittadino ieri ha anche partecipato al presidio in via Maestri del Lavoro.

“L’uso della violenza è sempre segno di ignoranza. Lo è anche quella di chi rifiuta vaccini e green pass quali strumenti indispensabili per proteggere la vita propria e degli altri, soprattutto i più fragili, e ridare al Paese la possibilità di ripartire.

Sono stato alla sede della Cgil di Saronno, in via Maestri del Lavoro, per portare la solidarietà mia personale, dell’Amministrazione e dell’intera città di Saronno”.

(foto al presidio davanti alla Cgil)

11102021