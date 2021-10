x

SARONNO – Un concerto con tanti valori aggiunti: la musica che riparte dopo il lockdown, un evento musicale senza precedenti a Saronno, un’eccellenza saronnese tutta da scoprire e un momento per far vedere ai ragazzini come “nasce un concerto”.

E’ quello che l’Amministrazione propone con un concerto ad ingresso gratuito al teatro Giuditta Pasta sabato 23 ottobre alle 21.

In “Omaggio a Beethoven” si esibirà l’orchestra “Settembre Classico” diretta da Stefano Nigro con la pianista di Madrid Noemi Teruel Serrano.

“Stefano Nigro – ha spiegato presentando l’evento l’assessore alla Cultura Laura Succi – è un’eccellenza saronnese per la sua carriera e la sua abilità e come avvenuto in questi mesi è dovere dell’Amministrazione aiutare la città a scoprirle, valorizzarne il talento”.

“Il programma è interamente dedicato a Beethoven – spiega Nigro – eseguiremo Ouverture coriolano, Concerto numero 4 per pianoforte e orchestra e la settima sinfonia”.

Nigro ha ringraziato l’Amministrazione per l’investimento in un concerto di questa portata, offerto gratuitamente alla città “che da l’opportunità di ripartire anche al nostro settore che ha sofferto molto in questi ultimi due anni e che ha bisogno di tornare protagonista”

“Saronno è una città – ha concluso l’assessore Succi – che lavora molto con la musica di generi diversi. Mi riprometto di incontrare tutte le associazioni che se ne occupano per farla vivere in città con nuovi eventi”.

Un regalo ulteriore alla città è la possibilità data agli studenti della scuola media Leonardo da Vinci e anche di altri istituti cittadini di assistere alle prove giovedì 21 ottobre al teatro Pasta.

Il concerto sarà il primo evento musicale con la capienza piena della sala di via Primo Maggio.