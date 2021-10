x

CISLAGO / SARONNO / MISINTO – Tamponamento fra un’auto ed un mezzo pesante: è successo oggi alle 16.20 nella centrale via 4 novembre, all’incrocio con via Battisti, il tratto locale dell’ex statale Varesina. Una bimba di 3 anni è stata visitata dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa, per lei nulla di grave, accertamenti sono stati eseguiti all’ospedale di Legnano. Sul posto anche i vigii del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese per i rilievi del sinistro.

A Misinto alle 15.50 in via Turati intervento della Croce rossa per un caso di intossicazione etilica, un 56enne che comunque si è presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Per una caduta accidentale in una ditta di via Sella a Saronno è stato medicato un uomo di 62 anni, dall’equipaggio da una ambulanza della Croce rossa, che poi l’ha poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

