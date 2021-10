x

SARONNO – Il covid arretra a Saronno: nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi, in collegamento telefonico su Radiorizzonti Fm 88, ha fatto il punto settimanale della situazione.

“Lo scenario che emerge dai dato che ci ha fornito Ats Insubria è incoraggiante. Attualmente a Saronno ci sono 16 positivi, erano 30 lo scorso lunedì, e quindi si sono quasi dimezzati. I guariti settimana scorsa erano 3826, e sono 3845 oggi, +19. Stabile il numero dei decessi che resta fermo a 210, certo non pochi ma è per fortuna un numero che non cambia da tanto tempo e speriamo non cambi più”.

Scuole: nessuna classe è al momento in quarantena. Gli studenti a casa perchè positivi sono attualmente 4; si tratta di un bambino della materna della “San Giovanni Bosco” del quartiere Matteotti; e di 3 allievi del liceo scientifico “Gb Grassi” di via Benedetto Croce.

Le case di riposo cittadine sono tutte covid-free e ci si sta organizzando per la somministrazione della terza dose, facoltativa, al personale ed agli ospiti. L’invito del sindaco: “Non abbassiamo la guardia, insieme vaccinazioni e rispetto norme ci dà quei risultati positivi che ci consentono di ripartire anche la socialità e con gli eventi come la Bike week che si tiene in città questa settimana”.

All‘hub vaccinale di via Parini a Saronno, ha ricordato Airoldi, a sabato “sono state effettuate 85.365 inoculazioni, un numero impressionante. Grazie a medici ed ai tanti volontari che dal 12 aprile gestiscono questo servizio. I saronnesi vaccinati sono 31.092, ovvero il 92 per cento della popolazione target, 27.790 e cioè il 82.3 per cento hanno ricevuto anche la seconda dose; siamo sopra la media nazionale. Sollecito i giovani fra i 12 ed i 19 anni a farsi vaccinare, in questo caso la media cittadina è più bassa rispetto al dato nazionale. Per i minori accompagnati non ci vuole prenotazione. Il nostro hub è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e dalle 14 alle 18, e sabato dalle 9 alle 12. Senza prenotazione per immunocompromessi e trapiantati, e per la terza dose per gli over 80 oltre sei mesi da seconda dose”.

