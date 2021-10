x

SARONNO – Trasferta romana per il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani che in attesa della premiere del suo ultimo film “Da una corsa in bicicletta” prevista a fine ottobre a Milano per poi avere un evento anche a Saronno, ha iniziato la promozione del film all’interno delle kermesse di settore. In questi giorni sta per aprire i battenti all’auditorium del parco della musica la sedicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Silighini sarà a Roma accompagnato dalla moglie l’attrice Francesca La Gala e dalla figlia Alice già viste a Venezia sul red carpet del Lido. Con loro anche Carolina Forgione e Giulia Napoli, parte dello staff della The Silighini Company. Il regista sarà ospite dell’attesissima premiere del film “Cyrano” diretto da Joe Wright, con Peter Dinklage ed Haley Bennett.

Una nota di colore sarà la partecipazione della piccola Alice al fianco del padre ha una esclusiva Masterclass di tecniche artistiche recitative e identificazione nei personaggi curata niente meno che da Johnny Depp, artista che in passato ha già lavorato col regista saronnese. Il divo di Hollywood sarà a Roma per presentare “Puffins” un inedito cartone animato dove lui è la voce protagonista.

