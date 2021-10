x

x

SARONNO – Un piccolo danno provocato dal gancio traino sulla parte anteriore di una vettura in sosta è quello che ieri si è ritrovato un saronnese che aveva lasciato la propria vettura in sosta in via Bainsizza.

Grande l’amarezza del saronnese che ha condiviso l’immagine sui social con un duro messaggio per condannare la decisione del conducente di allontanarsi senza lasciare nemmeno un contatto. Una dinamica più diffusa di quel che si possa pensare visto che solo sabato pomeriggio un episodio analogo (un auto in sosta danneggiata con il conducente che l’ha provocato l’incidente che si dilegua) è avvenuto in via Volontè.

“Niente da fare… credo proprio che a Saronno ci sia l’abitudine di arrecare danni e far finta di nulla – commenta l’ultima vittima il proprietario della Seat danneggiata domenica pomeriggio – in via Bainsizza qualcunocon gancio traino ha fatto questo alla mia auto, mi auguro che entro stasera mi cerchi per l’assicurazione, altrimenti verrà fatta una bella denuncia”.

11102021