SARONNO – Inizia con grande entusiasmo la bike week saronnese, che ha coinvolto grandi e piccoli sin dal mattino. A dare il via, i bambini di Bimbinbici e l’esposizione di biciclette storiche in Villa Gianetti, curata da Registro Storico Cicli.

Dalle 9.30 alle 18.30, il giardino di Villa Gianetti è stato affollato da “Le bici di una volta”, con i modelli più curiosi che hanno attirato l’attenzione di grandi e piccoli.

Le stesse biciclette hanno rincominciato a correre sulla strada grazie alla Squadra Corse Legnano, che alle 11 ha sfilato per Saronno facendo tappa in piazza Libertà e al Santuario, dove anche il sindaco Augusto Airoldi li ha incontrati.

Nel pomeriggio, sempre nei pressi di Villa Gianetti, lungo via Roma, i ragazzi sono scesi in strada rigorosamente muniti di caso e bicicletta per la gimkana, un percorso a ostacoli da affrontare in bici organizzato dal G.S. Pedale Saronnese.

(in foto: la Squadra Corsa Legnano, la gimkana dei ragazzi e la mostra di bici storiche in villa Gianetti)

