LOMAZZO – “La farmacia comunale si rifà il look, per offrire ancora più comodamente i suoi servizi agli utenti. Per poter consentire l’esecuzione dei lavori di restyling, la farmacia comunale di via Graffignana rimarrà chiusa alcuni giorni dal 13 al 24 ottobre”. Lo annuncia l’Amministazione civica di Lomazzo, in relazione alle opere che sono ai nastri di partenza.

La farmacia comunale lomazzese si prepara dunque a ritornare nella disponibilità dei cittadini con spazi riorganizzati e migliorati, obiettivo quello di offrire migliore e più in linea con le esigenze attuali della clientela. Le opere saranno dunque concluse nel giro di una decina di giorni e non manca la curiosità riguardo a quella che sarà la “nuova” farmacia comunale del paese.

(foto archivio: una farmacia comunale nella zona. Sono molte le Amministrazione civiche a fornire direttamente questo servizio ai cittadini, con negozi di proprietà pubblica o di società municipalizzate o partecipate da parte degli enti locali)

