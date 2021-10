Solaro, taglio del nastro per i nuovi spogliatoi del centro sportivo

x

SOLARO – Sabato 9 ottobre sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi per la pista d’atletica del centro sportivo di corso Berlinguer.

Grazie alla lunga collaborazione con l’Asd Virtus Groane infatti era già stata realizzata la pista e ora, dopo i lavori eseguiti in epoca covid, sono stati finalmente inaugurati i nuovi spogliatoi a disposizione dell’attività.

Alla presentazione hanno partecipato tutti gli interessati prima della Run&Shine, seconda edizione dopo il successo ottenuto dall’anno scorso.

Un momento speciale che è stato reso memorabile dal taglio del fiocco da parte del sindaco Moretti con la presenza dell’assessore allo sport Christian Talpo che aveva già annunciato l’avvenimento come momento per conoscere la proposta dell’associazione sportiva.

Inoltre l’Amministrazione comunale ha realizzato non solo le stanze per cambiarsi in sicurezza, ma una nuova struttura che può rispondere alle esigenze delle associazioni sportive e degli atleti, per un centro sportivo sempre più funzionale e aperto alle varie attività.

(foto del momento di inaugurazione degli spogliatoi e del taglio del nastro)