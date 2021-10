x

x

SARONNO – Una consegna, un acquisto al volo, una commissione urgente, l’attesa di un familiare a cui dare un passaggio. Sono tante le motivazioni che spingono gli automobilisti ad utilizzare la nuova pista ciclabile di via Roma come se fosse un parcheggio per la sosta breve.

Tra i vari volti della caccia al parcheggio diventata più complessa a Saronno c’è anche quello della sosta selvaggia sulla nuova ciclabile di via Roma. Tanti gli elementi che concorrono all’uso del percorso color “rosa Cuasso al Monte” come area di sosta. L’eliminazione dei parcheggi sul lato sinistro dell’arteria per lasciare spazio alle aiuole per i bagolari, la presenza di attività commerciali che si prestano ad acquisti rapidi e ritiri, la necessità per i fornitori che effettuare consegne per le attività commerciali e non ultimo la carenza di posti auto nell’intero quartiere. Da non dimenticare il mini cordolo della ciclabile che non ostacola il passaggio delle auto.

E’ un problema di cui si è parlato molto in città e sui social con i saronnesi che si sono divisi tra chi condanna la sosta selvaggia e il rischio che danneggi la ciclabile (ci sono stati anche vivaci scambi di battute tra ciclisti e automobilisti) e chi rimarca come il problema della sosta sia ormai un’emergenza da affrontare soprattutto in alcuni quartieri cittadini.