SARONNO – Girandola di panchine per due ex giocatori saronnesi, che in biancoceleste avevano dato tanto e che i tifosi ricordano ancora molto bene. Intanto, il “caso Alessandro Marzio”: “l’eterno” calciatore di Fbc Saronno, e di molte altre squadre anche nelle categorie superiore, conclusa una lunga carriera sul campo è passato alla panchina. Era, per questa stagione, su quella della Vergiatese in Eccellenza ed è stato esonarato dopo la sconfitta nel derby con la Sestese. Per la sua sostituzione la scelta è caduta su Paolo Crucitti.

Davvero notevole il curriculum di Marzio, c’è pure una pagina su Wikipedia: classe 1972, da calciatore è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, poi ha vestito la maglia del Saronno fra il 1991 ed il 1997 (162 presente e 34 gol). Quindi ha giocato tra l’altro nel Catania, Pisa, Latina, Legnano, Lecco, Solbiatese e Varesina.

In precedenza l’ex saronnese Giuseppe Scavo era stato promosso da allenatore del Club Milano sempre in Eccellenza, dopo l’esonero di mister Cristian Zenoni. Scavo, che l’anno scorso aveva guidato dall panchina la Primavera della Pro Sesto, in questa stagione era allenatore della juniores proprio al Club Milano.

(foto: Giuseppe Scavo in azione con la maglia del Fbc Saronno)

