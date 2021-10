x

GERENZANO – Una domenica, quella appena trascorsa, dedicata alla Madonna del Rosario a Villaggio amico di via Stazione, che ha ospitato come di consueto la processione religiosa che da lì è partita questo pomeriggio per poi proseguire per le vie di Gerenzano.

Con la musica del Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano e l’omaggio floreale dei nostri ospiti alla Madonna del Rosario abbiamo vissuto un momento comunitario importante e sentito, per noi simbolo di una ripartenza, sempre in sicurezza.

Ovviamente l’evento si è svolto nel rispetto delle norme anti-covid in vigore attualmente in Lombardia.