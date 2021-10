x

x

SARONNO – I lavori di sistemazione delle condutture sotterranee in via Frua sono iniziati la scorsa settimana. Non si è trattato di un intervento di poco conto, è stato eseguito un ampio scavo per la collocazione di nuove tubazioni ed anche l’impatto sulla circolazione non è irrilevante, il passaggio delle auto è stato garantito ma il cantiere occupa anche parte della strada, per il momento sono stati cancellati alcuni parcheggi e la strada si è “ristretta” in prossimità a dove sono in corso le opere.

E’ uno dei tanti cantieri, pubblici e privati, che si sono sviluppanto in questo periodo a Saronno. Per quanto concerne via Frua, ci si trova a poca distanza dall’area dell’ex Cantoni dove sempre in questi giorni sono iniziative e si stanno sviluppando gli interventi per avviare il progetto di recupero di quella che è una delle più grandi zone dismesse della città.

(foto: alcune immagini del cantiere nei giorni scorsi)

12102021