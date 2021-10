x

UBOLDO / LIMBIATE / SOLARO / MOZZATE – Questa mattina alle 11.50 in via Monte Grappa a Uboldo per una caduta dalla bicicletta è rimasto contuso un pensionato di 73 anni, è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato; non è grave.

Oggi alle 14.10 a Solaro in via Donatello tamponamento fra due automobili, un ragazzo di 29 anni è stato soccorso per alcune lievi contusioni da una ambulanza del Sos Uboldo ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, sul posto anche la polizia locale,

Alle 13 a Limbiate in via 25 aprile scontro fra due automobili: una donna di 60 anni ed una di 90 anni hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state soccorse da una ambulanza della Croce rossa, e trasportate all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicate di non gravi contusioni.

Alle 7.20 a Mozzate in via Galvani scontro auto-moto, è rimasto ferito un uomo di 47 anni, soccoso da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e da una ambulanza della Croce azzurra e trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato di comunque non grave ferite.

