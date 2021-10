x

SARONNO – Fa discutere in città il problema della sosta selvaggia, come testimoniato dalle immagini apparse su ilSaronno, nell’appena inaugurata pista ciclabile nel tratto fra via Guaragna e via Manzoni di via Roma. Ecco l’intervento della Lega.

Rinnoviamo la nostra solidarietà ai commercianti di via Roma.

Sono stati tolti i parcheggi per i clienti e non ci sono nemmeno sufficienti aree per carico/scarico merci dei fornitori mettendo in seria difficoltà il proseguimento delle attività commerciali della via.

L’ombra cupa dell’ideologia di sinistra è calata su via Roma. Se continua così qualcuno chiuderà e la colpa sarà solo di questa amministrazione che ha voluto mantenere tutte le alberature a discapito delle necessità della via.

I commercianti non sono stati nemmeno ascoltati per valutare eventuali soluzioni alternative.

La partecipazione, tanto sbandierata dalla presente amministrazione, è una partecipazione limitata che riguarda solamente gli iscritti ed i militanti dei partiti della maggioranza.

La comunicazione, tanto sbandierata dalla presente amministrazione, è una comunicazione di mera propaganda del proprio punto di vista, evitando qualsiasi confronto con chi non la pensi come loro.

I cittadini -non tesserati ai partiti di governo- riescono a capire solo ora cosa significhi realmente il motto dell’attuale amministrazione:”Saronno siamo noi”, che potrebbe essere interpretato benissimo da Alberto Sordi nelle vesti del Marchese del Grillo.

Angelo Veronesi Lega Lombarda Saronno

12102021