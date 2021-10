x

SARONNO – Intenso mercoledì calcistico con la Coppa Italia; fra i dilettanti la formula è ora quella della eliminazione diretta, in caso di parità al novantesimo di passerà ai calci di rigore senza supplementari.

In Eccellenza si tratta degli ottavi di finale. Si gioca alle 18.30 Sestese-Varesina, con arbitro Andrea Santeramo ed assistenti Alessandro Liuzza di Milano e Simone Corbetta di Como. In programma anche alle 15.15 Rhodense-Ardor Lazzate, con arbitro Stefano Scolti di Bergamo ed assistento Edoardo Monelli di Busto Arsizio e Michele Candiani di Busto Arsizio.

In Promozione si tratta dei sedicesimi di finale. C’è alle 21 Universal Solaro-Cinisello: i solaresi, reduci dalla sconfitta di domenica scorsa in campionato contro il Fbc Saronno, sono ancora alle prese con diverse assenze ma proveranno a centrare il passaggio del turno. Arbitro Sergio Cavalleri di Treviglio, assistenti Andrea Colitti di Cinisello Balsamo e Luca Scognamiglio di Saronno. Si disputa, sempre alle 21, anche Morazzone-Fbc Saronno con arbitro Manuel Monti di Como, assistenti Andrea Mazzeo di Busto Arsizio e Sami Buzani di Busto Arsizio. Quest’ultimo incontro sarà proposto in diretta play by play su ilSaronno.

(foto archivio)

