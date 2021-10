x

GERENZANO – Appuntamento domenica, 17 ottobre in via Inglesina a Gerenzano per il taglio del nastro del nuovo “Pala padel”, la nuova struttura nata all’estenro del palazzetto dello sport e dedicata appunto al padel, sport per certi versi simile al tennis ed in grande ascesa anche in Italia e nella zona. Anche a Gerenzano si dispone dunque ora di uno spazio in cui praticare questa disciplina; come per il palasport, sarà gestito dalla Asd Salus Gerenzano.

Il taglio del nastro domenicale è previsto alle 11 ma le porte si apriranno già alle 9.30 per un open day dedicato ai corsi di fitness con prove gratuite di 30 minuti per tutti i corsi in programma nella stagione 2021-2022. Alle 11 quindi l’inaugurazione del padel ed a seguire è stata programmata una partita dimostrativa e ci sarà anche un apertivo per i presenti.

Ovviamente, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid.

(foto: rendering del campo di padel di Gerenzano)

13102021